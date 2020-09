Associazione Arte Magica Sammarinese: inizio scuola di magia

Ti piacerebbe indovinare un numero pensato da un amico, oppure fare apparire un coniglio, o fare miracoli con un semplice mazzo di carte ? Leggi qui di seguito: avrà inizio martedì 6 ottobre con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura la scuola di magia della Repubblica di San Marino. La scuola organizzata dall'associazione arte magica sammarinese è diretta e coordinata dal mago Gabriel popolare illusionista romagnolo nonché ideatore e organizzatore del Festival internazionale della magia di San Marino che si svolge con successo da più di un ventennio. La scuola è rivolta non solo a chi vorrebbe diventare un mago provetto, ma anche a chi semplicemente vorrebbe divertirsi a stupire gli amici, così come ai nonni che desiderano divertire i nipoti. La magia, intesa come arte di intrattenimento non ha età ed è rivolta a tutti. Le lezioni si terranno una volta a settimana a Cailungo presso la sala della consulta e termineranno a maggio con un saggio finale davanti un vero pubblico. Tutto si svolgerà nel rispetto delle attuali e normative anticovid vigenti. Cosa meglio della magia per evadere piacevolmente dalla realtà, a volte un po'difficile, specialmente in questo particolare periodo, e fare divertire offrendo qualche attimo piacevole a famigliari o amici. Per qualsiasi informazione è a disposizione il numero 344/1848845

