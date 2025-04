Associazione Attiva-Mente: nuovo Consiglio Direttivo e Statuto aggiornato

L’Assemblea Generale dell’Associazione Attiva-Mente ha segnato un momento significativo nella propria storia, con il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2025–2028 e l’approvazione di un nuovo Statuto, pensato per riflettere in modo più autentico l’identità, i valori e le ambizioni future dell’associazione. In un contesto normativo e organizzativo sempre più complesso, Attiva-Mente conferma con determinazione il proprio impegno nella difesa e promozione dei Diritti umani e delle pari opportunità, continuando a essere un punto di riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Tra le principali novità introdotte nel nuovo Statuto vi sono:

il riconoscimento formale della cooperazione internazionale tra gli scopi associativi;

l’ampliamento delle finalità legate alla Vita Indipendente, all’autodeterminazione e alla promozione culturale;

una maggiore inclusività, la possibilità di svolgere riunioni online e la riduzione del mandato da quattro a tre anni.

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto:

Presidente: Mirko Tomassoni

Vice Presidente: Vilma Cervellini

Coordinatore: Michele Lanci

Segretario: Gabriella Rossi

Tesoriere: Laura Zanotti

Membri: Nicoletta Gasperoni, Romana Canti, Peeter Guerra, Marina Tomassoni

Sindaci Revisori: Roberto Calzolari, Giuliano Guidi

Accanto al doveroso ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente per il prezioso lavoro svolto, l’Assemblea ha ribadito la volontà di rafforzare il dialogo e la collaborazione con le altre associazioni sammarinesi impegnate nel campo della disabilità, attraverso azioni condivise e un confronto stabile. In questa direzione si inserisce la proposta del “Tavolo delle Idee”, concepito come spazio di confronto e co-progettazione, aperto a tutte le realtà e ai cittadini del territorio che desiderano lavorare insieme per il bene comune. Con questo spirito di rinnovamento, umiltà e fiducia, Attiva-Mente guarda al futuro con radici ben salde nei propri valori. Per una San Marino sempre più inclusiva, consapevole e accessibile a tutte e tutti, Attiva-Mente c'è.

Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente

