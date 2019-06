Associazione Comunità: incontro con ReteMD

In seguito all'incontro fra esponenti dell'associazione culturale Comunità e della neonata lista federata ReteMD, si comunica quanto segue: l'associazione Comunità guarda con attenzione ed interesse il progetto di federazione fra i due movimenti, nonché le nuove prospettive della loro coalizione Democrazia in Movimento. L'associazione ritiene infatti estremamente positivo il percorso di semplificazione del quadro politico sammarinese ed esprime l'auspicio che la nuova lista federata possa farsi portatrice di un sano cambiamento della nostra società, che versa ad oggi in una profonda crisi non solo economica, ma anche sociale e culturale. L'associazione, da parte sua, intende proseguire la sua attività culturale in piena autonomia. Fermo restando ciò, Comunità è disponibile a proseguire, nelle forme che saranno ritenute più opportune, il dialogo e la collaborazione attiva con tutte le forze politiche e sociali che vorranno impegnarsi per i diritti sociali e civili, la solidarietà, l'ammodernamento delle istituzioni e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica del Paese.

Comunicato stampa

Associazione culturale Comunità