Associazione culturale "Domenico Maria Belzoppi": ""Aiutateci a costruire ponti", un messaggio di speranza e dialogo".

L'Associazione culturale "Domenico Maria Belzoppi" accoglie con rispetto e fiducia l'elezione di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, primo Pontefice statunitense nella storia della Chiesa cattolica. Nel suo primo discorso, il nuovo Papa ha rivolto un appello che trascende i confini religiosi: *"Aiutateci a costruire ponti con il dialogo, per essere un solo popolo in pace"* . Queste parole risuonano profondamente con i valori universali di solidarietà, dialogo e cooperazione che la nostra Associazione promuove da sempre. In un'epoca segnata da divisioni e conflitti, l'invito a "costruire ponti" rappresenta un richiamo potente all'unità e alla comprensione reciproca. Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di una pace "disarmata e disarmante", che nasce dall'incontro e dall'ascolto . Un messaggio che ci incoraggia a proseguire nel nostro impegno per una società più inclusiva e dialogante, dove le differenze siano fonte di arricchimento e non di divisione. Con questo spirito, l'Associazione culturale "Domenico Maria Belzoppi" rinnova il proprio impegno a favore del dialogo interpersonale e interculturale, convinta che solo attraverso la costruzione di ponti si possa edificare un futuro di pace e prosperità condivisa.

