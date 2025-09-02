TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:56 Turismo religioso: legami più forti sulla "Via di Francesco", alla Pieve la reliquia di San Giovanni Paolo II 12:50 La Bologna-Dakar in musica etnica 12:36 Omicidio Pierina: si cerca la verità nell'audio dell'omicidio 12:32 Si rinnova la tradizionale visita dei Capitani Reggenti alla Casa Vacanze San Marino a Pinarella di Cervia 12:24 Nazionale San Marino: 26 convocati per le sfide con Bosnia ed Erzegovina e Malta 10:52 Travolto sulla Statale 16, muore ex commercialista di Santarcangelo 10:50 Fonte dell'Ovo: inaugurata l'opera dedicata a Sebastiano Minguzzi 08:10 Xi definisce Putin “vecchio amico” e loda i legami Cina-Russia 07:56 US Open: Sinner sconfigge Bublik in tre set, sfiderà Musetti ai quarti di finale 07:31 Maria Teresa Giardi ha portato San Marino alla Ultra-Rail Monte Bianco
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi": Dal 3 settembre al futuro; tradizione che diventa energia nuova

2 set 2025
Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi": Dal 3 settembre al futuro; tradizione che diventa energia nuova

Il 3 settembre non è solo la festa della nostra Repubblica.
È un appuntamento che ci ricorda come la tradizione non debba restare ferma nel tempo, ma possa trasformarsi in slancio verso il domani. Per questo sentiamo che la vera sfida stia nel dare a quella tradizione tre nuove direzioni:
Internazionale: il bisogno di pace, di dialogo e di una nuova fratellanza tra i popoli.
Europea: la prospettiva di un San Marino sempre più aperto e integrato nel contesto continentale.
Generazionale: i giovani, con le loro idee e il loro entusiasmo, sono la chiave per rendere viva la nostra eredità.
Dentro questo percorso si inserisce il nostro impegno per il Festival della Libertà (28-30 novembre): tre giorni di incontri, voci e testimonianze, con protagonisti del pensiero, della cultura e della società civile.
La Repubblica celebra le sue origini, noi vogliamo contribuire a raccontarne il futuro.

Comunicato stampa
Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi"




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa