Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi": Dal 3 settembre al futuro; tradizione che diventa energia nuova

Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi": Dal 3 settembre al futuro; tradizione che diventa energia nuova.

Il 3 settembre non è solo la festa della nostra Repubblica.

È un appuntamento che ci ricorda come la tradizione non debba restare ferma nel tempo, ma possa trasformarsi in slancio verso il domani. Per questo sentiamo che la vera sfida stia nel dare a quella tradizione tre nuove direzioni:

Internazionale: il bisogno di pace, di dialogo e di una nuova fratellanza tra i popoli.

Europea: la prospettiva di un San Marino sempre più aperto e integrato nel contesto continentale.

Generazionale: i giovani, con le loro idee e il loro entusiasmo, sono la chiave per rendere viva la nostra eredità.

Dentro questo percorso si inserisce il nostro impegno per il Festival della Libertà (28-30 novembre): tre giorni di incontri, voci e testimonianze, con protagonisti del pensiero, della cultura e della società civile.

La Repubblica celebra le sue origini, noi vogliamo contribuire a raccontarne il futuro.



Comunicato stampa

Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: