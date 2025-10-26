Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi": Donne, libertà e diritti: una voce dall’Iran (Pegah Moshir Pour inaugurerà la prima edizione del Festival della Libertà – Popoli, Idee, Identità)

Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi": Donne, libertà e diritti: una voce dall’Iran.

Un racconto di coraggio e libertà aprirà la prima edizione del "Festival della Libertà – Popoli, Idee, Identità", in programma dal 28 al 30 novembre p.v. presso la Sala Montelupo di Domagnano. Protagonista della serata inaugurale sarà Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e digitali, voce simbolo della resistenza delle donne iraniane dopo la morte di Mahsa Jina Amini. Nata in Iran e cresciuta in Italia, Pegan si è distinta per il suo impegno nella difesa dei diritti civili e digitali e nella denuncia del regime iraniano, ricevendo il Premio Internazionale Standout Woman Award e l’inclusione tra i 100 innovatori italiani di StartupItalia 2022. L’incontro, dal titolo “Donne, libertà e diritti: una voce dall’Iran”, sarà moderato dalla giornalista e scrittrice Mapi Danna e introdotto dal saluto istituzionale del Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti.

“Aprire il Festival con la testimonianza di Pegah significa ricordare che la libertà non è mai scontata – dichiara Dario Manzaroli, Presidente dell’Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi –. È un atto di coraggio, di verità e di speranza. La sua voce ci invita a non rimanere indifferenti davanti a chi, nel mondo, paga la libertà con la propria vita.”

L’appuntamento è per venerdì 28 novembre p.v., alle ore 18:15, presso la Sala Montelupo di Domagnano.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e registrazioni: associazionebelzoppi@gmail.com

C.s. Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi"

