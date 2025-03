Associazione culturale “Domenico Maria Belzoppi”: Ringraziamento al Consiglio Grande e Generale

Associazione culturale “Domenico Maria Belzoppi”: Ringraziamento al Consiglio Grande e Generale.

Desideriamo esprimere il più sincero ringraziamento al Consiglio Grande e al Consiglio Generale per l’approvazione dell’Istanza, all’unanimità, per l’installazione di una targa in ricordo della sepoltura di Domenico Maria Belzoppi, da posizionare sul muro della parete di ingresso della Cappella S. Maria dei Servi.

Un ringraziamento particolare va al presentatore dell’Istanza, il cui contributo e la cui dedizione sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo risultato.

Questa importante notizia si inserisce in un percorso di riscoperta e valorizzazione di Domenico Maria Belzoppi, figura di spicco nella difesa della libertà e dell’autonomia della nostra amata Repubblica a cui la nostra Associazione culturale ha inteso orgogliosamente richiamarsi.

Si coglie, infine, l’occasione per offrire il nostro contributo affinché l’impegno assunto dalle Istituzioni possa essere celebrato in linea con le aspettative espresse in sede di dibattito consigliare.



Comunicato stampa

Associazione culturale “Domenico Maria Belzoppi”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: