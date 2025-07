Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere e Comites a confronto per consolidare i legami tra San Marino, Romania e Italia

L’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere sotto la guida della Presidente Mihaela Anghel si conferma protagonista nella promozione del dialogo interculturale e della collaborazione tra le istituzioni e le comunità di San Marino, Romania e Italia. In tale contesto si inserisce il recente incontro svoltosi con il Comites San Marino presieduto dall’Avv. Alessandro Amadei che ha rappresentato un momento di confronto di alto livello volto a gettare le basi per future progettualità comuni. Presenti al confronto che si è tenuto presso la sede del Comitato degli italiani all’estero sito in Via Maestri Comacini a San Marino Città, oltre alla Presidente Mihaela Anghel, anche i soci fondatori dell’associazione Liviu Anghel (Segretario e Tesoriere) ed il Dott. Andrei Anghel (Tesoriere), i quali hanno voluto rimarcare con la loro partecipazione l’importanza strategica di consolidare sinergie tra il tessuto associativo e le realtà istituzionali sammarinesi e italiane. “Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Comites San Marino, Avv. Alessandro Amadei, per il graditissimo invito e per l’opportunità di avviare un confronto costruttivo su tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Siamo fermamente convinti che la costruzione di ponti culturali costituisca il presupposto indispensabile per rafforzare le relazioni tra le nostre comunità e per promuovere un dialogo autentico tra San Marino, la Romania e l’Italia”, ha dichiarato la Presidente Mihaela Anghel in apertura di incontro. Allo stesso modo il Presidente del Comites San Marino Avv. Alessandro Amadei si è soffermato sulla necessità di creare una rete tra le associazioni che rappresentano gli stranieri a San Marino per sviluppare iniziative condivise che mettano al centro la cultura, l’arte e le tradizioni con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore conoscenza reciproca e creare nuove opportunità di collaborazione tra Paesi. Dal confronto, a cui hanno partecipato anche numerosi cittadini, è maturata la consapevolezza che il mondo associativo, se opportunamente valorizzato, può costituire un motore di crescita e di apertura verso scenari internazionali. Un particolare ringraziamento è stato inoltre rivolto dai Presidenti delle due associazioni, a nome anche dei rispettivi soci, al Direttore Generale, al Caporedattore ed a tutta la Redazione di San Marino RTV, per aver dato spazio e visibilità a questo importante momento, immortalando un confronto che segna un passo ulteriore nel percorso di apertura e consolidamento delle relazioni tra i diversi attori coinvolti. Attraverso le numerose attività organizzate l’Associazione Culturale Dacia Senza Frontiere ed il Comites San Marino continuano a distinguersi per l’impegno profuso nel promuovere progetti culturali e nel costruire solide relazioni istituzionali, riaffermando la propria missione di creare e rafforzare i rapporti diplomatici tra Paesi. Una diplomazia culturale che si fonda sulla condivisione dei valori universali dell’amicizia, del rispetto e della cooperazione, ponendo la cultura al centro di un dialogo capace di superare ogni confine.

C.s. Associazione Culturale Dacia Senza Frontiere - Comites San Marino