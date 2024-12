Associazione Dante Alighieri: è stato consegnato alla Reggenza il nuovo numero di Identità Sammarinese La presentazione al pubblico mercoledì 4 a cura di Sonia Tura

Associazione Dante Alighieri: è stato consegnato alla Reggenza il nuovo numero di Identità Sammarinese.





Martedì 3 dicembre a Palazzo Pubblico, la principale sede istituzionale della Repubblica nel cuore del centro storico di Città, in un’atmosfera particolarmente solenne, l’Associazione Dante Alighieri ha presentato agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, il nuovo numero di “IDENTITA’ SAMMARINESE- Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, cultura”, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione.

Alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, e di alcuni autori, ha introdotto la presentazione il Segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini, il quale ha voluto in primo luogo sottolineare l’impegno che l’Associazione Sammarinese Dante Alighieri, dedica ogni anno alla promozione della cultura in Repubblica, aprendosi al confronto e sempre aderente ai temi su cui si fonda l’identità della Repubblica, testimonianza tangibile che rinsalda il senso di appartenenza alla comunità

Ha poi esaltato il valore dell’Annuario edito dalla Dante Alighieri sammarinese, che riunisce saggi di alto rilievo culturale, frutto di studi e ricerche sui vari aspetti della realtà sammarinese, tanto da rappresentare un ponte fra passato, presente e futuro. Ha inoltre espresso l’auspicio che “la nuova edizione possa essere non solo un’occasione di riflessione e di approfondimento, ma anche un invito rivolto a tutti a partecipare attivamente alla tutela e alla valorizzazione della nostra identità. Solo così potremo garantire che i valori e le tradizioni che ci caratterizzano continuino a illuminare il cammino delle generazioni future.”

E’ quindi intervenuto il Presidente Franco Capicchioni che ha ringraziato le Loro Eccellenze per aver accolto in Udienza l’Associazione Dante Alighieri per la presentazione di “Identità Sammarinese” 2024. Ha poi manifestato l’impegno che la Dante Alighieri dedica ogni anno a promuovere il patrimonio culturale del nostro Paese nella consapevolezza che la Repubblica di San Marino è un fatto unico nella storia. “I nostri padri – ha affermato Capicchioni – nel corso dei secoli sono riusciti ad arrivare sino ad oggi, mantenendo integro questo territorio divenuto un esempio di vivere civile; a partire da queste fondamenta, è importante che le nuove generazioni siano consapevoli delle loro radici perché riflettendo sul passato possano progettare il futuro e sappiano affrontare con intelligenza le sfide che si presentano all’orizzonte”.

Il Presidente ha quindi richiamato l’attenzione come l’incipit del volume contenga due “Documenti” di estremo interesse: i discorsi pronunciati dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, in occasione della visita di Stato a San Marino del Presidente, preceduti da un’analisi introduttiva del prof. Renato Domenico Di Nubila; seguono due contributi di alto rilievo giuridico, realizzati dal prof. Victor Crescenzi e dall’avv. Luigi Lonfernini, pubblicati in concomitanza con il 50° anniversario della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”.

I Capitani Reggenti hanno espresso vivo apprezzamento per l'opera, pronunciando un intervento ampio e approfondito. Hanno sottolineato l'importante impegno culturale dell'Associazione Sammarinese Dante Alighieri, declinato "nelle numerose iniziative volte a rafforzare i sentimenti d'identità". Un impegno che si concretizza sia nell'offrire strumenti e opportunità essenziali per lo studio e la valorizzazione del patrimonio sammarinese, sia nel contribuire a consolidare i rapporti con l'Italia ed i legami italo-sammarinesi, nell'ottica di una costruttiva sinergia. Hanno inoltre sottolineato l'importanza di attività dirette al bene comune, sottolineando che "è necessario recuperare le sue più autentiche vocazioni per progettare il presente e il futuro".

Al termine dell’Udienza, il Presidente Capicchioni ha consegnato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato il nuovo libro di IDENTITA’ SAMMARINESE 2024, ringraziando per l’accoglienza e per le espressioni di apprezzamento rivolte all’Associazione.

Il volume di quest’anno affronta una varietà di temi multidisciplinari, intrecciati nel 16° Annuario, con contributi redatti da autori sammarinesi e non, tutti accomunati da un forte legame con la nostra comunità. Gli argomenti trattati mirano a promuovere il senso di appartenenza e identità, intesi come adesione profonda a una storia plurisecolare, a una tradizione civica e politica solida e coerente, e a una cultura condivisa.

Come già accennato, il volume si apre con due “Documenti” di particolare rilevanza. A questi segue, nella sezione “Memoria”, il contributo del dott. Antonio Morri, che ripercorre una stagione felice della Sanità sammarinese, ricordando i chirurghi dell’Ospedale di San Marino attivi tra Ottocento e Novecento, con particolare attenzione alla figura del prof. Pietro Emiliani.

Il volume contiene poi una ricca costellazione di “Saggi“ realizzati da: Paola Bigi e Daniel Pedini, Luisa Maria Borgia, Renzo Broccoli, Veronica Casali, Daniele Ferdani, Davide Forcellini, Giuseppe Giardi, Maurizio Grassi ed Elisabetta Muccioli, Susanna Guttmann, Paola Masi, Francesco Morganti, Leo Marino Morganti, Alessandra Mularoni, Franco Ricci. Autori che spaziano dalla storia ai beni culturali, dalla giurisprudenza alla bioetica, dalla medicina all’arte, dalla resilienza sismica ai progetti di restauro, temi assolutamente significativi e tutti accomunati da un profondo spirito di amore e di servizio per il nostro Paese.

La pubblicazione del 16° volume, il cui coordinamento editoriale è di Paola Masi, con la composizione grafica di Nadia Gualtieri di 3Studio e la stampa affidata alle Arti Grafiche Sammarinesi, è stata quest’anno resa possibile per il sostegno economico della Società Unione Mutuo Soccorso e del Sacchificio Industriale Sammarinese.

Mercoledì prossimo, 4 dicembre, la cittadinanza è invitata all’incontro che si terrà alle ore 17, presso la Sala Enzo Donald Mularoni, messa cortesemente a disposizione dall’Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Piazzetta Bramante Lazzari, 2 in Città: il 16° volume di “Identità Sammarinese” sarà presentato al pubblico dalla dott.ssa Sonia Tura. Seguirà il tradizionale brindisi augurale.

Si inizia infatti con la sezione Documenti in occasione della sua visita a San Marino del 6 dicembre 2023, viene riportato il discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, seguito da quello degli Ecc.mi Capitani Reggenti. I due testi sono preceduti da un’analisi introduttiva del prof. Renato Domenico Di Nubila. Si continua con due contributi di alto rilievo giuridico, realizzati dal prof. Victor Crescenzi e dall’avv. Luigi Lonfernini, pubblicati in occasione del 50° anniversario della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”.

La sezione “Memoria” ci riporta agli anni di una stagione felice della Sanità Sammarinese, con il contributo del dott. Antonio Morri, che ricorda i chirurghi dell’ospedale vissuti fra Ottocento e Novecento e in particolare il prof. Pietro Emiliani.

Segue una ricca costellazione di “Saggi“ realizzati da Paola Bigi e Daniel Pedini, Luisa Maria Borgia, Renzo Broccoli, Veronica Casali, Daniele Ferdani, Davide Forcellini, Giuseppe Giardi, Maurizio Grassi ed Elisabetta Muccioli, Susanna Guttmann, Paola Masi, Francesco Morganti, Leo Marino Morganti, Alessandra Mularoni, Franco Ricci. I contenuti espressi dagli autori spaziano dalla storia ai beni culturali, dalla giurisprudenza alla bioetica, dalla medicina all’arte, dalla resilienza sismica ai progetti di restauro, temi assolutamente significativi e tutti accomunati da un profondo spirito di amore e di servizio per il nostro Paese.

La pubblicazione, realizzata grazie alla composizione grafica di Nadia Gualtieri di 3Studio ed alla stampa affidata alle Arti Grafiche Sammarinesi, è quest’anno resa possibile per il sostegno economico della Società Unione Mutuo Soccorso e del Sacchificio Industriale Sammarinese.

Il libro sarà poi disponibile nelle edicole e librerie della Repubblica, quale gradita strenna natalizia.

Frutto del lavoro della specifica Commissione che segue il Progetto Annuario, presieduta da Luigi Lonfernini, e grazie all’impegno di coordinamento editoriale di Paola Masi, il volume di quest’anno riunisce diciannove contributi di grande valore, introdotti dalla presentazione di Maria Gloria Riva, con le tre sezioni “Documenti, “Memoria” e “Saggi”.

Nella sezione “Documenti”, in occasione della sua visita a San Marino del 6 dicembre 2023, viene riportato il discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, seguito da quello degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. I due testi sono preceduti da un’analisi introduttiva del prof. Renato Domenico Di Nubila. Seguono poi due contributi di alto rilievo giuridico, realizzati dal prof. Victor Crescenzi e dall’avv. Luigi Lonfernini, pubblicati in coincidenza con il 50° anniversario della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”.

La sezione “Memoria” ci riporta agli anni di una stagione felice della Sanità Sammarinese, con il contributo del dott. Antonio Morri, che ricorda i chirurghi dell’ospedale vissuti fra Ottocento e Novecento e in particolare il prof. Pietro Emiliani.

Segue una ricca costellazione di “Saggi“ realizzati da Paola Bigi e Daniel Pedini, Luisa Maria Borgia, Renzo Broccoli, Veronica Casali, Daniele Ferdani, Davide Forcellini, Giuseppe Giardi, Maurizio Grassi ed Elisabetta Muccioli, Susanna Guttmann, Paola Masi, Francesco Morganti, Leo Marino Morganti, Alessandra Mularoni, Franco Ricci. I contenuti espressi dagli autori spaziano dalla storia ai beni culturali, dalla giurisprudenza alla bioetica, dalla medicina all’arte, dalla resilienza sismica ai progetti di restauro, temi assolutamente significativi e tutti accomunati da un profondo spirito di amore e di servizio per il nostro Paese.

La pubblicazione, realizzata grazie alla composizione grafica di Nadia Gualtieri di 3Studio ed alla stampa affidata alle Arti Grafiche Sammarinesi, è quest’anno resa possibile per il sostegno economico della Società Unione Mutuo Soccorso e del Sacchificio Industriale Sammarinese.

Martedì prossimo, 3 dicembre, l’Annuario sarà presentato ufficialmente all’Ecc.ma Reggenza , nel corso di una Udienza a Palazzo Pubblico, mentre il giorno seguente, mercoledì 15 dicembre, la cittadinanza è invitata all’incontro che si terrà alle ore 17, presso la Sala Enzo Donald Mularoni, messa cortesemente a disposizione dall’Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Piazzetta Bramante Lazzari, 2 in Città: il 16° volume di “Identità Sammarinese” sarà presentato al pubblico dalla dott.ssa Sonia Tura. Seguirà il tradizionale brindisi augurale.

Il libro sarà poi disponibile nelle edicole e librerie della Repubblica, quale gradita strenna natalizia.



Comunicato stampa

Associazione Dante Alighieri

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: