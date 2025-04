Associazione Dante Alighieri: La poetica della bellezza fra melodia e parola

Associazione Dante Alighieri: La poetica della bellezza fra melodia e parola.



Mercoledì 23 aprile si apre al Teatro Titano la 18a edizione del Mese Dantesco 2025 con Nicola Giaquinto e Marco Capicchioni

Il Comitato di San Marino della Dante Alighieri, in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese e la Scuola Superiore, inaugura il Mese Dantesco 2025 con un evento d’eccezione: “…che la dolcezza ancor dentro mi suona” (Dante Alighieri, Purgatorio - II, 114)- La poetica della bellezza fra melodia e parola, un incontro poetico-musicale che si terrà al Teatro Titano di San Marino, alle 17,30 di mercoledì 23 maggio.

L'appuntamento, ispirato al canto II del Purgatorio, propone un intenso viaggio tra musica e parola alla ricerca della bellezza intesa come armonia, dolcezza e speranza. È proprio in questa cantica della Divina Commedia che il poeta, stremato ma animato da un rinnovato slancio spirituale, approda finalmente sulle spiagge del Purgatorio, dove l’atmosfera cambia radicalmente rispetto all’Inferno: qui domina un senso di attesa fiduciosa, di luce che si fa promessa, e la musica – evocata nel celebre incontro con il musico Casella – diventa veicolo di ricordo, consolazione e desiderio di beatitudine.

A rendere vive queste suggestioni saranno Nicola Giaquinto e Marco Capicchioni, due interpreti di grande sensibilità artistica, capaci, con il contributo di cinque allievi dell’Istituto Musicale, di guidare il pubblico attraverso paesaggi sonori e immagini poetiche che si intrecciano, in un dialogo profondo tra le emozioni evocate dalla parola e quelle suscitate dalle melodie. Sul palco infatti anche i giovani talenti dell’Istituto Musicale Sammarinese: Diego Bronzetti (flauto), Ruth Lazzarini (flauto), Mattia Maroncelli (flauto), Francesca Sarti (pianoforte) ed Eva Vitali (pianoforte).

Letture tratte dalla Divina Commedia e da altre fonti letterarie saranno affidate alla voce di Luciana Aliotta, studentessa del Liceo Classico, che darà vita alle parole del Sommo Poeta con passione e intensità.

All’interno della suggestiva cornice del Teatro Titano, spazio simbolo della memoria e della vita culturale della Repubblica di San Marino, l’incontro tra parola e musica si fa esperienza condivisa di bellezza e riflessione: un percorso che, attraverso un programma musicale raffinato - da Poulenc a Chopin, da Tcherepnin a Fauré, fino a Schumann - rievoca la scena dell’incontro dantesco con il musico Casella, emblema della forza salvifica dell’arte e della sua capacità di unire le anime oltre ogni barriera.

Il Mese Dantesco si conferma, anno dopo anno, non soltanto come un’occasione di approfondimento dedicata alla figura e all’opera del Sommo Poeta, ma come un vero e proprio laboratorio culturale, capace di stimolare il pensiero critico e di generare nuove connessioni tra la tradizione letteraria e le domande del nostro tempo. Questo primo evento, dei quattro in programma, si propone come un momento di riflessione, elevazione e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, per vivere insieme un’esperienza unica tra poesia, musica e spiritualità.

L’evento è organizzato dalla Commissione Letture Dantesche dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri, coordinata dal Valeria Martini, con la collaborazione della Scuola Superiore della Repubblica di San Marino e dell’Istituto Musicale Sammarinese. L’iniziativa si tiene sotto il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dell’Ambasciata d’Italia a San Marino e della Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO, ed è resa possibile grazie al sostegno della Società Unione Mutuo Soccorso.



Comunicato stampa

Associazione Sammarinese Dante Alighieri

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: