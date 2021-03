Associazione Dante: Anche la Repubblica di San Marino celebra la giornata dedicata a Dante Alighieri

Da un’idea dello scrittore Paolo Di Stefano, lo scorso anno il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha individuato nel 25 marzo la giornata dedicata a Dante Alighieri che, su proposta del linguista Francesco Sabatini, è stata denominata “Dantedì”.

Nell’ambito delle celebrazioni per questa ricorrenza, a partire dal mese di maggio, i tre Istituti Culturali sammarinesi – Biblioteca di Stato, Archivio e Musei - commemoreranno Dante attraverso una serie di iniziative tra cui una mostra che verrà allestita nella Pinacoteca San Francesco, in cui saranno esposti pregevoli edizioni dell’opera dantesca, frammenti di codice, valori numismatici e filatelici che la Repubblica dedicò a Dante e disegni preparatori che l’artista Emilio Ambron eseguì negli anni Cinquanta del Novecento per un affresco avente come tema il XIII Canto del Purgatorio realizzato nella Biblioteca dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Proprio il 25 marzo del 1300 è il giorno in cui l’Alighieri intraprendeva il viaggio ultraterreno nell’aldilà attraverso il capolavoro senza tempo della Commedia. Una storia antica che quest’anno si accresce di maggior significato poiché si lega al Settecentesimo anniversario della morte del Poeta.

Proprio come oggi, il Poeta fu celebrato a San Marino anche nel 1921 in occasione del seicentesimo; anche allora si costituì un Comitato che organizzò una serie di iniziative suddivise su tre giornate.

L’Associazione Dante Alighieri di San Marino contava in data 25 marzo di tenere la cerimonia di proclamazione dei vincitori della prima edizione del Premio "Un giorno per Dante", con la presentazione pubblica dei loro elaborati. Non essendo possibile organizzare un incontro pubblico per via delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il Comitato Sammarinese ha poi pensato alla registrazione di un programma televisivo, idea subito accolta dalla nostra televisione di Stato. Le riprese della puntata speciale dedicata a Dante Alighieri - che verrà trasmessa da San Marino RTV proprio giovedì 25 marzo alle ore 19.50 - si sono svolte presso la suggestiva cornice del Teatro Titano.











Comunicato stampa

Associazione Dante Alighieri