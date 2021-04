Associazione di tutela azionisti della Banca Popolare Valconca

Anche la Banca Popolare Valconca, causa Covid, chiamerà alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci il 26 aprile 2021, ad esprimere le loro volontà, attraverso un Rappresentante Delegato che raccoglierà le intenzioni di voto degli azionisti. Oltre all’approvazione del Bilancio 2020, nell’occasione, dovrà essere rinnovato il Collegio Sindacale. Data l’importanza che assume questa Assemblea, l’ATA - Associazione Tutela Azionisti - ha presentato una lista di candidati a sedere nel Collegio Sindaci per dare continuità al cambiamento iniziato due anni or sono con l’espressione di maggioranza del Consiglio di Amministrazione. La scelta dei nomi è caduta su professionisti altamente qualificati con forte radicamento sul territorio. Essi sono: Giuseppe Baldassarri di Gradara, Francesco Farneti di Rimini, Luciano Arcangeli di Macerata Feltria, Silvia Cecchini di Petriano e Fabio Bertuccioli di Pesaro. La lista è contrassegnata dal numero 2. L’Associazione invita gli azionisti a completare questo percorso di cambiamento, lento ma certo, votando la Lista 2 ed è disponibile al supporto per l’espressione delle volontà di ogni socio azionista. Chi vuole può contattare l’Associazione via @mail a ass.azionistibpv@libero.it o al n. 331/6324689.