Associazione "Domenico Maria Belzoppi": L'Arengo del 1906, un momento storico che continua a ispirarci.



L’Associazione culturale “Domenico Maria Belzoppi” ricorda l’Arengo del 1906, un evento che ha impresso una svolta decisiva nella storia della nostra Repubblica. In quell’occasione, l’Arengo divenne il simbolo di un’apertura verso la modernità, rispondendo alle esigenze di un’epoca in rapida evoluzione. Si affermò un suffragio più inclusivo, che – per la prima volta – permise a tutti i cittadini di partecipare attivamente alle decisioni politiche rompendo i limiti oligarchici. Il nostro Stato si incamminò così verso un sistema democratico fondato su una partecipazione più ampia e consapevole. Il messaggio del 25 marzo 1906 rimane però attuale: partecipare non significa solo esprimere la propria opinione, ma riconoscersi parte di un processo comune, alimentato dalla responsabilità civica e dall’impegno attivo per il bene comune.

In quest’ottica, accogliamo con favore la recente decisione del Consiglio Grande e Generale di istituire una commissione speciale per le riforme istituzionali, un chiaro riconoscimento della necessità di aggiornare e rafforzare le fondamenta del nostro sistema democratico. Auspichiamo che il lavoro della Commissione possa affrontare le sfide contemporanee con una visione strategica e risposte concrete, coinvolgendo la cittadinanza in un dialogo aperto e costruttivo che rafforzi la fiducia reciproca. L'eredità dell'Arengo del 1906 ci invita a riflettere su quanto siamo disposti a investire per costruire un futuro che onori le nostre radici e, al contempo, si adatti alle sfide moderne. A tal proposito, riteniamo opportuno avviare una discussione su uno degli strumenti di democrazia diretta discendenti dallo spirito del 1906: l’Istanza d’Arengo. Un istituto che, se accompagnato da una seria riflessione, rappresenta ancora oggi un’opportunità concreta per rafforzare la nostra democrazia e valorizzare la partecipazione dei cittadini. In particolare, proponiamo tre ambiti di approfondimento su questo tema:

1. Assicurare la coincidenza con l'interesse pubblico: le istanze dovrebbero trattare temi di reale interesse per la comunità, rispecchiando le necessità e le preoccupazioni collettive. Questo non significherebbe limitarne l’accoglienza, ma garantire che ogni proposta sia coerente con la natura di questo strumento, nato per avvicinare la cittadinanza alle istituzioni.

2. Rafforzare la responsabilità del Consiglio Grande e Generale, evitando l’abuso degli ordini del giorno: l'aula consigliare dovrebbe percorrere trasparentemente la via maestra dell’accoglimento o della bocciatura di un’istanza. L’abuso ormai consolidato di “comodi” ordini del giorno rischia, invece, di sminuirne l’importanza.

3. Garantire tempi certi per l’attuazione: per avere un impatto reale, gli impegni derivanti dalle istanze approvate dovrebbero essere concretizzati entro un termine vincolante di tre mesi. Ciò confermerebbe l’impegno solenne delle istituzioni nel rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini.

Riteniamo che un rafforzamento dell’Istanza d’Arengo, in queste direzioni, potrebbe rappresentare un passo significativo per la nostra democrazia, in linea con lo spirito dell’Arengo del 1906.

Martedì 15 aprile p.v. alle ore 1830 presso la Sala del Castello di Montegiardino si terrà un incontro - moderato da Sergio Barducci - che vedrà la partecipazione del Dott. Antonio Valentini, autore del libro “San Marino, isola nella tempesta” già Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. L’incontro si propone come un importante momento di partecipazione civica e confronto, volto a comprendere le dinamiche che influenzano il futuro di San Marino e le scelte strategiche che la Repubblica dovrà affrontare. Per una migliore organizzazione, si invitano tutti gli interessati a confermare la propria partecipazione entro e non oltre sabato 12 aprile p.v. alla mail assdomenicomariabelzoppi@gmail.com



