Associazione Domenico Maria Belzoppi: Profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco

L’Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi" esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, figura di straordinaria umanità, spiritualità e dialogo. Nel corso del suo pontificato, Papa Francesco ha incarnato un messaggio universale di fraternità e giustizia sociale, come espresso nell’enciclica "Fratelli Tutti", vero e proprio manifesto di speranza e impegno civile. Con parole semplici ma potenti, ha richiamato l’umanità tutta alla responsabilità condivisa di costruire un mondo più giusto, aperto all’altro e capace di abbattere i muri dell’indifferenza. In un’epoca segnata da conflitti, disuguaglianze e chiusure identitarie, il suo magistero ha rappresentato un faro di coerenza e di coraggio. L’Associazione Belzoppi, ispirata ai valori di libertà, cultura e partecipazione, ne custodirà la memoria con gratitudine e continuerà a promuovere il dialogo tra popoli, idee e identità, nel solco del suo insegnamento. Che la sua eredità spirituale e morale continui a illuminare i cuori e le coscienze.

Comunicato stampa

Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi"