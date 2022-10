Associazione Emma Rossi: 28 ottobre lectio magistralis sull'Ucraina

L’Associazione Emma Rossi rende noto che l’annuale lectio magistralis è in programma venerdì 28 ottobre p.v. alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano. Il tema prescelto è di stretta attualità: “Il secolo lungo – Dentro la guerra d’Ucraina” La lezione sarà incentrata sulla aggressione militare della Russia all’Ucraina, su ciò che significa questa guerra nel cuore dell’Europa sul piano europeo e mondiale e sulle possibilità di un negoziato per il cessate il fuoco. Il Consiglio Direttivo ha affidato la lezione ad un relatore particolarmente apprezzato per la sua competenza e per il suo equilibrio: Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore di Domino, mensile di geopolitica. Dario Fabbri, volto noto anche della tv, è autore dei podcast RAI “Nove minuti” e “Imperi” e del podcast “Stati di tensione” per Chora Media. Già vicedirettore della scuola di Limes, ha tenuto seminari presso il master in relazioni internazionali dell’università IULM di Milano. Scrive di geopolitica per Conflits, rivista francese di geopolitica, e per Gnosis, rivista italiana di intelligence. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala.

cs Associazione Emma Rossi