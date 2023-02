Associazione Emma Rossi: 8 marzo scade termine candidature Premio Internazionale

L’Associazione Emma Rossi rammenta che il prossimo 8 marzo scadrà il termine per la presentazione delle candidature al PREMIO INTERNAZIONALE EMMA ROSSI. Si precisa che le candidature al Premio possono essere presentate da: associazioni femminili nazionali ed internazionali; cittadini residenti, in forma singola o in gruppo; Comunità o Associazioni dei sammarinesi all’estero; Consulta delle Associazioni; Giunte di Castello; ONG, ONLUS ed altre associazioni nazionali ed internazionali; Ordine dei giornalisti della Repubblica di San Marino; Rappresentanze diplomatiche e consolari sammarinesi; Scuola Secondaria Superiore; Università degli Studi della Repubblica di San Marino. L’Associazione, mentre ringrazia per le candidature già pervenute anche dall’estero, rinnova l’invito a partecipare a tutti i cittadini e agli enti ed associazioni più sopra indicati e ricorda che il regolamento e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.associazioneemmarossi.org

