Associazione Emma Rossi: anticipato il percorso alla prima e seconda torre.

L’Associazione Emma Rossi informa che il raduno dei partecipanti al percorso guidato alla prima e seconda Torre, previsto per il pomeriggio di domenica prossima, 20 settembre , è stato anticipato alle ore 15.30 anziché alle ore 16.00. Durante il percorso l’architetto Gino Zani e la storica Laura Rossi forniranno informazioni circa la storia e il sistema costruttivo delle fortificazioni, erette durante il Medioevo e ricostruite nel Novecento. Si prevedono due soste: la prima nel cortile della Guaita e la seconda all’ingresso della Cesta, dove ci attende fra l’altro la sorpresa di recenti rinvenimenti archeologici. La partecipazione è aperta a tutti ed è ad offerta libera. Per ragioni organizzative è gradita la conferma di partecipazione entro oggi, venerdì 18 settembre, con una telefonata o un sms ai seguenti numeri 335 5323012 e 3357346928. I partecipanti sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge anti-contagio, in particolare a mantenere il distanziamento interpersonale e ad indossare la mascherina lungo tutto il percorso.



