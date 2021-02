Associazione Emma Rossi: Approvata l'istanza d'arengo per la ratifica della Convenzione di Faro

L’istanza d’arengo presentata dall’Associazione Emma Rossi perché sia ratificata la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (STCE n. 199), meglio nota come Convenzione di Faro, sottoscritta dal Governo sammarinese il 19 maggio 2006, è stata approvata ieri, 25 febbraio, dal Consiglio Grande e Generale.

L’Associazione rileva con soddisfazione che il Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione e Cultura a nome del Governo e tutte le forze politiche intervenute hanno espresso valutazioni positive dando vita ad un dibattito qualificato.

L’Associazione ringrazia il Consiglio Grande e Generale per la deliberazione adottata ieri ed auspica una rapida conclusione della procedura di ratifica ed un altrettanto sollecito deposito del relativo strumento di ratifica presso il Consiglio d’Europa così che finalmente anche la Repubblica di San Marino, che proprio sulla eredità culturale fonda in modo prioritario la propria identità di Stato, possa essere parte attiva di questa significativa Convenzione, già ratificata da 20 Paesi, tra cui l’Italia.









Comunicato stampa

Associazione Emma Rossi