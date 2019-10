Associazione Emma Rossi: La chiesa vecchia

La chiesa vecchia

Sembra sorta per l’Ellade nei lieti

giorni dei sommi eroi, dei gesti egregi,

e le sconvengon come sacrilegi

i simboli cristiani e i lai dei preti.



Intorno al coro e lungo le pareti

sotto meandri di corinzi fregi

stan gli Apostoli santi, e paion regi

omerici, filosofi o poeti:



Son quattro greche iddie che han fatto senno

e veston per pudore la faldiglia

le virtù cardinali, una per canto,



e Marino, affogato in un gran manto,

più che all’ispido dalmata somiglia

al barbuto figliol d’Apollo menno.



La chiesa vecchia come l’ha chiamata il Prof. Giuseppe Mastella in questi splendidi versi, la Pieve o Basilica del Santo, luogo civile e religioso insieme, sarà la meta della prossima visita guidata dell’Associazione Emma Rossi domenica 27 ottobre prossimo. A guidare la visita saranno la dott.ssa Laura Rossi, studiosa di storia sammarinese, e l’arch. Renzo Broccoli, autore degli studi più recenti sull’argomento, che “racconteranno” la Pieve dal punto di vista storico ed architettonico. Nell’occasione sarà possibile visitare la nostra Pieve anche in quegli spazi che non sono solitamente accessibili ai visitatori. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 15.00 nel piazzale antistante la Basilica. La partecipazione è ad offerta libera ed è aperta a tutti. Si raccomanda di prenotare comunicando il proprio nominativo ed il numero delle persone partecipanti entro venerdì 25 ottobre p.v. con una telefonata o un sms ai numeri 335 5323012 (Patrizia) e 335 7346928 (Laura).



Comunicato stampa

Associazione Emma Rossi