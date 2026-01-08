Associazione Emma Rossi: Presentato pdl “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita"

L’Associazione Emma Rossi rende noto che nel pomeriggio del 7 gennaio ha incontrato gli Ecc.mi Capitani Reggenti per illustrare alle Loro Eccellenze il progetto di legge di iniziativa popolare denominato “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita”, depositato presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale lo scorso 19 dicembre.

In particolare, i rappresentanti dell’Associazione hanno spiegato le ragioni che sottendono alla elaborazione del testo di legge e i punti qualificanti che lo contraddistinguono: a) il principio di autodeterminazione della persona per quanto attiene ai trattamenti sanitari;

b) la garanzia di poter esprimere, previa informazione da parte del medico curante sulle conseguenze e sulle possibili alternative, il rifiuto o la rinuncia a trattamenti sanitari anche se necessari alla sopravvivenza;

c) le cure palliative come parte integrante del diritto alla salute, nella convinzione che esistono pazienti inguaribili, ma non ci sono pazienti incurabili e deve essere fatto di tutto per garantire al malato la migliore qualità di vita possibile fino al suo ultimo giorno;

d) le disposizioni anticipate di trattamento sanitario, altrimenti dette testamento biologico, che consentono a chiunque, capace di intendere e di volere, di dettare le sue volontà in ordine ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto oppure no, nel caso in cui venga a perdere la capacità di autodeterminarsi;

e) le disposizioni da valere post mortem sulla donazione di organi o tessuti a scopo di trapianto o ricerca.

L’Associazione ringrazia la Reggenza per l’attenzione e la sensibilità espresse rispetto ai contenuti della proposta di legge e per l’impegno dichiarato ad avviarla celermente all’iter consiliare.

L’Associazione rende noto che nei prossimi giorni intende incontrare i Gruppi Consiliari che vorranno accettare l’invito a confrontarsi sulle finalità e le scelte contenute nel progetto di legge presentato, al fine di approfondirne la conoscenza in vista del dibattito in Consiglio Grande e Generale.



Comunicato stampa

Associazione Emma Rossi







