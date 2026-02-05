Associazione Emma Rossi: proseguono gli incontri sul progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita

L’Associazione Emma Rossi rende noto che, a seguito dell’invito formulato a tutti i Gruppi Consiliari e ai Consiglieri indipendenti, proseguono gli incontri sul progetto di legge di iniziativa popolare “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita”, depositato lo scorso19 dicembre. L’Associazione si è posta l’obiettivo da una parte di chiarire le ragioni che l’hanno indotta a promuovere il progetto di legge e dall’altra di avere un primo scambio di opinioni sul testo proposto con coloro che saranno poi chiamati a discuterne e ad esprimersi nell’ambito del Consiglio Grande e Generale, auspicabilmente nel rispetto dei tempi previsti dalla legge. In particolare in questi ultimi giorni la delegazione incaricata ha incontrato Giovanna Cecchetti, Consigliere indipendente e una rappresentanza del Gruppo Consiliare di Libera. In entrambi gli incontri il confronto ha fatto registrare un ascolto attento e interessato sui contenuti della proposta di legge, rimessa all’esame del Consiglio Grande e Generale nell’intento di favorire una risposta concreta e responsabile alla domanda di autodeterminazione per quanto attiene ai trattamenti sanitari, ma anche di misure adeguate per garantire la cura e la dignità della persona nella malattia e nelle fasi terminali della vita. L’Associazione conferma la propria disponibilità a continuare il dialogo avviato con tutte le rappresentanze consiliari con l’obiettivo di contribuire attivamente a mettere a punto un testo di legge che sappia parlare il linguaggio dell’umanità e possa essere largamente condiviso a prescindere dagli schieramenti politici di maggioranza e opposizione.

C.s. Consiglio direttivo Ass. Emma Rossi









