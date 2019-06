Associazione Emma Rossi: scadenza iscrizione passeggiata lungo le vie del centro storico della Città di San Marino

L’Associazione Emma Rossi ricorda che scade venerdì 14 giugno p.v. il termine per iscriversi alla passeggiata lungo le vie del centro storico della Città di San Marino, che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 16 giugno p.v. sotto la guida di Laura Rossi e Valentina Rossi. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 16.00 alla Porta San Francesco o Porta del Paese. Il programma prevede la partenza da Porta San Francesco per proseguire verso Porta delle Rupe e, percorrendo Contrada Omerelli, si raggiungerà la piazzetta del Titano e Piazza Garibaldi per arrivare al Pianello. Dalla Piazza della Liberta il percorso proseguirà verso la Pieve per poi dirigersi lungo la via per la Rocca e terminare alla Porta della Fratta. Sono previste soste a Porta San Francesco, Porta della Rupe. Piazzetta del Titano, Piazza della Libertà, sagrato della Pieve, lungo la via per la Rocca e Porta della Fratta. Il percorso si concluderà intorno alle ore 19.00 alla Porta della Fratta. La partecipazione è aperta a tutti ed è ad offerta libera. Il ricavato verrà destinato a finanziare le prossime iniziative dell’Associazione. Ci si può iscrivere con una telefonata o un sms ai seguenti numeri 335 5323012 e 335 6500652 oppure segnalandolo attraverso la pagina facebook dell’Associazione. Tutte le iscrizioni già effettuate in precedenza restano confermate anche per domenica 16 giugno, salvo espressa rinuncia degli interessati.

Comunicato stampa

Associazione Emma Rossi