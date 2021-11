Associazione Emma Rossi: serata su "Accordo di associazione con l’Unione Europea. A che punto siamo" L’evento avrà luogo giovedì 11 novembre p.v. alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano.

Associazione Emma Rossi: serata su "Accordo di associazione con l’Unione Europea. A che punto siamo".

L’Associazione Emma Rossi ha in programma una Conversazione Pubblica sul tema ”Accordo di associazione con l’Unione Europea. A che punto siamo.”. Dopo la Lectio Magistralis del prof. Roberto Baratta su “ Il negoziato di associazione nel quadro dei rapporti della Repubblica di San Marino con l’Unione Europea”, promossa a novembre dello scorso anno, con questa nuova iniziativa si intende contribuire alla necessaria informazione sullo stato di avanzamento del negoziato e le azioni intraprese per giungere alla sua conclusione. La Conversazione vedrà la partecipazione del dott. Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, del dott. Paolo Rondelli, Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione e del prof. Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino. L’evento avrà luogo giovedì 11 novembre p.v. alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano. La Conversazione è aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili e con obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata dell’evento nel rispetto delle vigenti disposizioni di contrasto alla pandemia da covid-19.

Cs Associazione Emma Rossi

I più letti della settimana: