Associazione Emma Rossi: una istanza per intitolare il Parco di Monte Cerreto all'ex Segretario di Stato

L’Associazione Emma Rossi informa che nella giornata di ieri, in occasione dell’Arengo semestrale, è stata presentata alla Ecc.ma Reggenza l’istanza d’arengo che di seguito si riporta. “Eccellenze, Emma Rossi ebbe ben chiara la necessità di proteggere l’ambiente ed il paesaggio e di trovare il giusto equilibrio per uno sviluppo sostenibile del Territorio. Fece di questa sua convinzione uno dei tratti distintivi del suo agire nel ruolo di Segretario di Stato al Territorio, Ambiente, Agricoltura e Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato di Produzione tra il luglio 1993 e il maggio 1997. La conferma viene dal suo operato, di cui si citano, a puro titolo esemplificativo, alcuni atti: l’accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della protezione dell’ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994; la innovativa redazione nel 1994 del “Quaderno Verde per la Repubblica di San Marino”, affidata ad una Commissione di lavoro interdisciplinare sammarinese coordinata dall’arch. Andreas Kipar, alla quale si deve anche la realizzazione del progetto pilota del Parco di Cailungo – Domagnano. la Legge quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora n. 126/1995 tutt’ora in vigore. Con l’intendimento di onorare la memoria di Emma Rossi e allo stesso tempo riconoscere il valore del suo impegno tenace e lungimirante per il rispetto del territorio e la tutela dell’ambiente naturale, ricorrendo il prossimo anno il 20° anniversario della sua scomparsa, i sottoscritti, cittadini sammarinesi, componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione Emma Rossi, presentano Istanza d’Arengo per chiedere che il Consiglio Grande e Generale voglia intitolare “Parco Emma Rossi” l’intera area comunemente indicata come Parco del Monte Cerreto, situata in località Monte Cerreto.”

Cs Associazione Emma Rossi