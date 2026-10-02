Associazione Emma Rossi: visita guidata alla Chiesa e al Convento di Santa Maria dei Servi

Associazione Emma Rossi: visita guidata alla Chiesa e al Convento di Santa Maria dei Servi.

Nell’ambito del progetto “San Marino è l’ambiente in cui vivo”, finalizzato a diffondere la conoscenza del nostro territorio e del suo patrimonio storico-artistico ed architettonico, l’ASSOCIAZIONE EMMA ROSSI ha organizzato a partire dal 2016 percorsi guidati a palazzi e monumenti nel centro storico della Città di San Marino e di Borgo Maggiore. Il prossimo percorso guidato è finalizzato alla conoscenza della Chiesa e del Convento di Santa Maria dei Servi in località Valdragone ed è in programma nel pomeriggio di domenica 11 ottobre p.v. con inizio alle ore 15.00 e conclusione prevista attorno alle ore 17.30. Per l’occasione a fare da guida saranno: Maurizio Del Din, architetto Laura Rossi, studiosa di storia locale.

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 15.00 sul sagrato della chiesa. La partecipazione è aperta a tutti. E’ gradito un contributo volontario.

Si ricorda che per ragioni organizzative è necessario comunicare la propria partecipazione entro sabato 10 ottobre con una telefonata o un messaggio ai seguenti recapiti: 3355323012 oppure 335 6500652.

L’Associazione Emma Rossi comunica che è in rete sul canale youtube il video dell’evento conclusivo del Premio Internazionale Emma Rossi.

Di seguito il link: https://www.youtube.com/watch?v=cd1g11E4t0s&t=12s

C.s. Il Consiglio Direttivo



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