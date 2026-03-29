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Associazione Fibromialgici Sammarinesi: Facciamo chiarezza

29 mar 2026
Associazione Fibromialgici Sammarinesi: Facciamo chiarezza

Abbiamo ricevuto diversi messaggi pubblici e privati sulla marea di Istanze d’Arengo presentate a tema fibromialgia. 
L’Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021 tiene a precisare,  qualora ce ne fosse ancora bisogno, la sua ASSOLUTA ESTRANEITA’ a questa iniziativa della quale evidentemente non conosce termini e contenuti. 
Ci rammarichiamo che la nostra patologia sia diventata fonte di scontro con le istituzioni o (peggio ancora) merce di scambio. Riteniamo fondamentale a vantaggio di tutti i malati un rapporto “corretto” con la politica, i cittadini e le autorità sanitarie, e a tal proposito promuoviamo un convegno di approfondimento e informazioni sulla fibromialgia che si terrà 18 Aprile p.v. (vedi locandina allegata) al quale invitiamo tutti a partecipare numerosi.



Comunicato stampa
Il Direttivo 
Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021




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