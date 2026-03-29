Associazione Fibromialgici Sammarinesi: Facciamo chiarezza

Abbiamo ricevuto diversi messaggi pubblici e privati sulla marea di Istanze d’Arengo presentate a tema fibromialgia.

L’Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021 tiene a precisare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la sua ASSOLUTA ESTRANEITA’ a questa iniziativa della quale evidentemente non conosce termini e contenuti.

Ci rammarichiamo che la nostra patologia sia diventata fonte di scontro con le istituzioni o (peggio ancora) merce di scambio. Riteniamo fondamentale a vantaggio di tutti i malati un rapporto “corretto” con la politica, i cittadini e le autorità sanitarie, e a tal proposito promuoviamo un convegno di approfondimento e informazioni sulla fibromialgia che si terrà 18 Aprile p.v. (vedi locandina allegata) al quale invitiamo tutti a partecipare numerosi.





Comunicato stampa

Il Direttivo

Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021









