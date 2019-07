Associazione Fratellanza San Marino-America festeggia 4 luglio

L’Associazione Fratellanza San Marino-America terrà la tradizionale festa del 4th of July in commemorazione dell’Independence Day, domenica 7 luglio 2019 a partire dalle ore 11.30 presso l’Aeroclub di Torraccia a Domagnano. Sono previsti menù tipico all’americana con servizio a buffet e una ricca varietà di barbecue e contorni sfiziosi; musica live con i Nashville & Backbones, una delle migliori band che propone un repertorio folk, country, pop e rock; esibizione di ballerini Western Dance. Potrete inoltre cimentarvi nella cattura simulata del vitello al lazo. Si ricevono le prenotazioni entro giovedì 4 luglio 2019 presso la sede dell’Associazione in Piazza Grande 5 a Borgo Maggiore, ogni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 oppure telefonando allo 0549 903657. Vi invitiamo a visionare il nostro nuovo sito internet www.fratellanzasanmarinoamerica.com e la pagina Facebook, dove potrete trovare l’evento con tutte le informazioni dettagliate. Siete tutti invitati a trascorrere una giornata veramente speciale all'insegna del divertimento, dell’amicizia e della fratellanza, valori che ci hanno sempre contraddistinti. Siate dei nostri…non mancate!!