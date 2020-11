Associazione Infermieristica Sammarinese: apprezzamento per l'accordo definitivo per la stabilizzazione all’interno dell’ISS

Alla luce del recente accordo definitivo per la stabilizzazione all’interno dell’ISS l’Associazione Infermieristica Sammarinese desidera esprimere vivo apprezzamento a tutte le parti in causa che si sono impegnate per il raggiungimento del grande risultato, in particolare al Congresso di Stato, al Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta e al suo staff, e alle forze sindacali; a maggior ragione in questo particolare momento socio-culturale difficile e carico di tensioni. Un accordo che, ricordiamo, non solo permetterà la stabilizzazione di coloro che hanno già raggiunto un’anzianità pari a 3 anni e sono attualmente in servizio, ma anche per quelli che, al momento della firma, hanno solo due anni e potranno essere assunti a tempo indeterminato al compimento del terzo anno. L’AIS esprime inoltre la sua ammirazione per il raggiungimento di un traguardo senza precedenti: la regolarizzazione e il meccanismo automatico di stabilizzazione nei confronti del personale non residente e la tutela, in caso di mancata emissione di un Bando di Concorso, del medesimo meccanismo di regolarizzazione al compimento da parte del personale del 3 anno di anzianità di servizio.