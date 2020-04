Associazione Locomotiva: “Scritti da ridere” - Concorso per racconti umoristici brevi (2^ edizione)

Sono aperte le iscrizioni al concorso letterario “SCRITTI DA RIDERE” ideato dall’Associazione Locomotiva. Questa iniziativa ha come obiettivo quello di scoprire i nuovi talenti comici della narrativa della penisola italiana. Ci rendiamo conto che in questo periodo drammatico c’è poco da ridere, ma vorremmo dare l’opportunità a tutti gli scrittori di esprimere la propria ironia, voglia di divertirsi e di fare divertire, proprio in un momento in cui lo scoramento tende a pervadere la nostra vita. La prima edizione è stata vinta da Michela Montebelli di Rimini con il racconto “Primo contatto” che ha ottenuto il punteggio più alto rispetto agli altri due finalisti ovvero Ettore Zonzini di San Marino che aveva presentato il racconto “Il fantasma” e Gloria Virginia Togni di Novafeltria con il racconto “Poi arriva lei”. Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni. Il tema da trattare nei racconti è libero. Unici requisiti vincolanti sono l’essere inediti e la durata dei racconti che non dovrà superare le 3600 battute (spazi inclusi). Di tutti i racconti pervenuti all’organizzazione ne verranno scelti solamente tre che saranno letti durante una serata pubblica che si svolgerà nel mese di dicembre 2020, in luogo e data da definire. La preselezione dei racconti che arriveranno agli organizzatori verrà fatta da Ettore Mularoni, Marina Tamagnini, Marco Tamagnini e Romina Marzi. I racconti dovranno essere inviati via email all’indirizzo scrittidaridere@locomotiva.org entro e non oltre il 15 novembre 2020. I tre racconti selezionati saranno passati al vaglio di una giuria qualificata composta da Lorenza Ghinelli (scrittrice finalista del premio Strega), Teo Guadalupi (autore teatrale e televisivo), Cesare Gallarini (cabarettista, attore e autore comico) , Vito G. Testaj (Dirigente Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e scrittore di romanzi umoristici). Tale giuria decreterà il vincitore che verrà premiato durante la serata di dicembre. Il vincitore riceverà un premio in denaro di €300,00 oltre alla possibilità di pubblicare il racconto su alcune testate giornalistiche, in base agli accordi raggiunti dalla Locomotiva, con la stampa. Per informazioni visitare la pagina facebook “Scrittidaridere” o visitare il sito www.locomotiva.org o scrivere una mail a scrittidaridere@locomotiva.org.

Per iscriversi è necessario scaricare la modulistica dal sito www.locomotiva.org.

Per ulteriori chiarimenti chiamare il numero 3357348590.



Comunicato stampa

Associazione Locomotiva