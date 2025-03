Associazione Micologica, corso di ricerca e cucina delle erbe spontanee: grande partecipazione alla prima serata

Grande partecipazione: più di 80 persone erano presenti giovedì scorso, al Centro Sociale di Fiorentino, alla prima serata teorica del corso di ricerca e cucina di erbe spontanee organizzato dall’Associazione Micologica, e proseguito sabato, con la raccolta pratica in campagna e il laboratorio di cucina presso la sede dell’associazione. Raccogliere erbe spontanee è una pratica che ci permette di connetterci con quel mondo naturale che, in parte, abbiamo abbandonato e fa parte di tempi passati e di antiche tradizioni. È questa una pratica sostenibile a impatto quasi nullo sull’ambiente che permette di avvicinarci ad esso e di imparare a rispettarlo e a conoscerlo, acquisendo consapevolezza per raccogliere le piante giuste in modo da non danneggiare il delicato ecosistema ambientale. Le piante spontanee, ricche di vitamine e minerali sono sane e nutrienti per la nostra alimentazione ormai quasi totalmente basata su cibo lavorato dalle industrie alimentari. Non dimentichiamo inoltre che, le erbe utilizzate nel preparare tisane e decotti, hanno proprietà curative utili per il benessere dell’organismo: sono antinfiammatorie, lenitive, emollienti, antidolorifiche. Il corso proseguirà nelle giornate di giovedì 20 e sabato 22 marzo, giovedì 3 e sabato 5 aprile

C.s. Associazione Micologica

