Associazione Micologica Sammarinese: Adopt a Beach - Domenica 22 febbraio a Fiorenzuola di Focara

23 feb 2026
Bellissima e riuscitissima giornata grazie ai volontari WWF, al WWF Young e ad alcuni rappresentanti dell'Associazione Micologica Sammarinese. I leoni da tastiera del WWF, quelli che sono solo buoni a ruggire davanti ad un monitor (scusate l'ironia), sono scesi sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara ed hanno contribuito, non poco, a togliere dall' ambiente una quantità industriale di plastiche, ben poca cosa, comunque, rispetto a quello che c'era. La zona è un punto in cui, in caso di mare mosso e di burrasche, arriva di tutto, naturalmente perchè qualcuno a monte ha scaricato in fiumi, torrenti e anche in mare. E' la prima iniziativa dell'anno di Adopt a Beach, campagna internazionale del WWF, ma non ne mancheranno altre. Per i rifiuti raccolti dopo essere stati censiti, verrà interessato l'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo. Per collaborazioni con il WWF Rimini, contattare il 388.8080785 Claudio Papini

c.s. Associazione Micologica Sammarinese




