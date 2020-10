Associazione Micologica Sammarinese: condoglianze per la dolorosa perdita di Marino Cardinali

L'Associazione Micologica Sammarinese esprime le più sentite condoglianze per la dolorosa perdita del suo Presidente Onorario e Socio Fondatore Marino Cardinali.

Il Consiglio Direttivo lo ricorda come un instancabile difensore dell'ambiente e dei diritti dei cittadini.

Un grande Uomo e Maestro per molti sammarinesi.

Grazie a Lui alcune aree del terriorio sono state salvaguardate dall'inutile e spropositata cementificazione del territorio degli anni novanta e duemila.

Ricordiamo le numerose vittorie dell'Associazione Micologica da Lui guidata. Tra queste la tutela dell'area naturalistica di Fonte dell'Ovo, che nel 1992 era stata destinata dal PRG ad essere sacrificata all'edificabilità, dichiarata poi dal Consiglio Grande e Generale, grazie alla presentazione di due proposte referendarie ed una proposta di legge di iniziativa popolare, zona verde esistente (oggi apprezzata da tutti i cittadini sammarinesi) e la lotta per evitare l'installazione dell'enorme antenna all'interno della Prima Torre che l'avrebbe distrutta, oltre a svettare per numerosi metri sopra il ciglio del monte Titano.

Ci auguriamo che l’attività del Presidente Cardinali, svolta in tutti questi anni, continui a generare i suoi frutti e che il suo sogno di una gestione più virtuosa ed ecosostenibile del territorio, possa avverarsi.

Comunicato stampa

Associazione Micologica Sammarinese