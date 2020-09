Associazione "Noi ci siamo" avvia serate per coinvolgere i giovani

L’associazione “NOI CI SIAMO” ha intrapreso una nuova ed innovativa attività sul territorio. Attività non poco impegnativa per un gruppo di volontari, ma di sicure soddisfazioni. L’associazione sarà presente in diversi punti di ritrovo giovanile, con l’intento di avvicinarli nel loro mondo per avere una più facile comunicazione ed una più proficua collaborazione nell’affrontare i loro problemi quotidiani. Verrà nell’occasione inaugurata la “IL MESSAGGIO IN BOTTIGLIA”, che non è altro che una scatola dove chiunque voglia può lasciare un suo messaggio anonimo, il tutto senza porre alcuna domanda specifica, lasciando così il giovane libero di esprimersi come crede. Come dice una famosissima canzone “ho lanciato un SOS in una bottiglia e la corrente me ne ha restituiti cento, allora non sono l’unico a sentirsi solo (STING)”, ecco noi inauguriamo le serate dei nostri messaggi in bottiglia con la certezza che non saranno messaggi inascoltati. Intendiamo ringraziare tutte le attività ed il loro direttivo che con grandissimo senso civico e sensibilità ci permettono di vivere appieno le problematiche giovanili. Il nostro primo appuntamento sarà presso il ROSE’N BOWL e ROSE’N PUB sabato 26 settembre dalle 22:00, vi aspettiamo numerosissimi per divertirci insieme. Ancora una volta e sempre più possiamo affermare ad alta voce “NOI SI SIAMO” e siamo con voi .

Grazie mille, Il team “NOI CI SIAMO”