Associazione Noi ci siamo ringrazia dopo approvazione Istanza alcolici.

L’associazione NOI CI SIAMO, ci tiene a ringraziare tutto il Consiglio Grande e Generale per aver recepito l’intento dell’Istanza D’Arengo che riguardava la legge sulla somministrazione degli alcolici alle fasce più giovani. Il senso di responsabilità, coscienza e giustizia sono stati la vera linea guida tenuta da tutto il Consiglio, sia maggioranza che opposizione, così come auspicato. Questo ha portato non solo ad accettare la nostra Istanza, ma è andato ben oltre arrivando al punto di approvare un Ordine Del Giorno, durante la stessa seduta, che chiarisce in maniera definitiva quale sia l’età in cui si possano assumere sostanze alcoliche. Siamo inoltre felicissimi del fatto che il Governo stesso abbia deciso di intraprendere un percorso di confronto con le forze dell’ordine, che sono da sempre in prima linea per contrastare le fragilità e le difficoltà dei più giovani, e di istituire una vera e propria campagna di sensibilizzazione sul tema, cosa veramente non da poco. Questo tipo di comportamento istituzionale, conferma ancora una volta quanto sia stata giusta la nostra scelta, da sempre, di collaborare e coinvolgere le istituzioni tutte, in quelle che sono le fragilità che riscontriamo come associazione. Chiudiamo, ripetendo ancora una volta un unico ed enorme.

GRAZIE A TUTTI

cs Noi ci Siamo

