Associazione Oncologica Sammarinese.

In conseguenza della riorganizzazione attuata dall’ISS all’interno del Day Hospital Oncologico, che ha introdotto una nuova figura, l’AOS informa che la sua attività di sostegno psicologico, garantita da quasi 20 anni dalla Dott.ssa Anna Nicolosi continuerà presso la sede dell’Associazione, in Via Cà dei Lunghi 179, con la possibilità di terapie individuali e domiciliari, rivolte a persone con malattia oncologica e familiari. Il sostegno psicologico è un alleato imprescindibile per chi affronta una diagnosi di tumore, in tutte le fasi: diagnosi, trattamento, remissione, recidiva e cure palliative. La Psico-oncologia è un settore della psicologia clinica nato per occuparsi in modo specifico del supporto psicologico alle persone che durante la loro vita incontrano la malattia neoplastica, e pone al centro il paziente come persona considerando i suoi bisogni emotivi e la sua storia psicologica. Per fissare appuntamenti o per informazioni, telefonare al numero 335 7341226 Dottoressa Anna Nicolosi. Nel solco dell’esperienza trentennale dell’AOS, continua l’azione di assistenza e tutela nei confronti delle persone colpite dalla malattia oncologia e dei loro familiari.

