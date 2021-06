Associazione Papa Giovanni XXIII: Servizio civile in Emilia Romagna,come fare

Opportunità per 16 giovani da inserire nei progetti di Ferrara e Rimini C'è tempo fino al 18 luglio 2021 per presentare la propria candidatura ai progetti di Servizio Civile Regionale 2021 della Regione Emilia Romagna. L'esperienza formativa del Servizio civile regionale prevede un contributo per i volontari di 439,50 € mensili. Possono fare domanda i giovani fra i 18 e i 29 anni. La Comunità Papa Giovanni XXIII ha attivato progetti sul territorio di Rimini e Ferrara: Il progetto 2021 Nuove Generazioni si svolgerà nel territorio riminese a partire dal 1 settembre 2021, per la durata di 10 mesi. Sono 12 le posizioni ricercate, che verranno impegnati in attività a sostegno di minori e giovani stranieri, giovani con disabilità o persone senza fissa dimora, presso sedi della Comunità e di enti co-progettanti, da sempre attivi nel tessuto sociale romagnolo, nello specifico: 2 posti presso Associazione Arcobaleno casa dell’intercultura, via Bruno Toni 12, Rimini 2 posti presso Centro Educativo Italo Svizzero Remo Bordoni, via Vezia 2, Rimini 2 posti presso Comunità residenziale Casa Clementini, via Cesare Clementini 23, Rimini 1 posto presso GET Abracadabra, via Gerolamo Rovetta 20, Rimini 2 posti presso Casa Pomposa Centro Giovani, via Pomposa 8, Rimini 2 posti presso Casa Karibu, via Gustavo Salvini 10, Rimini 1 posto presso Capanna di Betlemme, via Ausa 186, Coriano (RN) Inoltre, 3 posti saranno riservati a giovani con bassa scolarizzazione, che hanno cioè il solo diploma di scuola secondaria di primo grado, presso Associazione Arcobaleno casa dell’intercultura, Centro Giovani Casa Pomposa e Casa Karibu. Il progetto Percorsi di autonomia si svolgerà a Ferrara a partire dal 1 settembre 2021, per la durata di 11 mesi. Sono 4 le posizioni ricercate, che verranno impegnate in attività a sostegno di persone con disabilità presso il centro aggregativo La Bottega di Giuseppe. Anche a Ferrara, un posto è riservato a giovani con un titolo di studio inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, o che abbiano già presentato la propria candidatura ad un bando di servizio civile risultando Idonei non selezionati. Per informazioni sui requisiti e le modalità di candidatura: https://serviziocivile.apg23.org/servizio-civile-regionale Numero verde 800.913596 Whatsapp 340.2241702

