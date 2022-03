Associazione Parkinson San Marino - Giornata dell'abbraccio fraterno

Associazione Parkinson San Marino - Giornata dell'abbraccio fraterno.

Un momento di RACCOGLIMENTO e di SILENZIO. per la PACE NEL MONDO, per la PANDEMIA, per quanto ci riguarda la MALATTIA.

‘‘GIORNATA DELL’ABBRACCIO FRATERNO’’ - Sabato 2 aprile alle ore 10, celebrazione della Santa Messa presso il Santuario del Cuore Immacolato di Maria in Valdragone. Celebra S.E. il Vescovo Andrea Turazzi.

Non importa chi tu sia, non importa da dove vieni, se sei giovane o anziano, se sei ateo o credente, o appartenente ad un movimento ecclesiale. Che il Signore ci aiuti a guardare oltre le apparenze con gli occhi del Cuore.

