Associazione PLAY2GIVE , “Calcio balilla Solidale a favore di Centro Anch’io” Giocare per donare arriva a San Marino dopo il Grande successo durante il Festival di Sanremo 2023

Associazione PLAY2GIVE , “Calcio balilla Solidale a favore di Centro Anch’io”.

Il Progetto “Giocare per Donare – Calcetto Balilla Solidale” lanciato al Festival di Sanremo 2023 da Play2give e Nazionale Cantanti, torna domenica 23 aprile dalle 11 alle 17 in Piazza Sant’Agata della Repubblica di San Marino per sostenere progetti sociali in favore della comunità. Il claim GIOCARE PER DONARE, è stato “messo in campo al fine di far diventare protagonista il pubblico che potrà giocare a calcetto balilla liberamente e gratuitamente con i protagonisti delle nostre Associazioni in una giornata dedicata a sensibilizzare sull’attività della Fondazione Centro Anch’io che opera nell’accoglienza e l’ospitalità di disabili nel territorio di San Marino. L'idea del CALCIO BALILLA SOLIDALE, è nata dall'intento di abbinare la musica al sociale coinvolgendo gli artisti ospiti e in gara al Festival di Sanremo 2023, il progetto ha visto un grande successo di partecipazione e soprattutto numeri oltre ogni aspettativa di visualizzazioni e follower sui social. L’associazione Play2Give è una nuova realtà di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzazione alle problematiche sociali ed alle raccolte fondi solidali destinati a realtà territoriali che in modo assolutamente trasparente lavorano a sostegno delle fragilità nelle zone dove si terranno gli eventi. Il progetto Play2Give nasce per dare nuovi incentivi alla quarantennale storia dell’associazione Nazionale Italiana Cantanti, al nostro fianco per questo progetto sanremese, che vanta un patrimonio unico al mondo che ha portato la NIC a superare i 100 milioni di euro di donazioni solidali. Aggregazione, passione per lo sport, amore per la Musica, sono solo alcune delle componenti che hanno dato vita ad un gruppo solido ed unito che ha scelto di condividere messaggi positivi e di finalità sociale, con l’intento di sensibilizzare alla solidarietà e di essere artefici di azioni tangibili ed importanti in favore della comunità. I primi ospiti confermati sono Paolo Vallesi, Vice Presidente della Nazionale Cantanti, celebre cantautore con oltre 30 anni di carriera, il rapper Moreno, bomber della Nazionale Cantanti e capitano di Play2Give, Moreno Conficconi degli Extraliscio, grande protagonista della musica romagnola diventata una bandiera mondiale delle tradizioni italiane, Pierpaolo Pretelli influencer e personaggio tv, Barbara Francesca Ovieni, influencer e conduttrice televisiva e JPata ex calciatore e personaggio social che si è reinventato con la sua musica riuscendo a raggiungere numeri social importanti sui canali youtube e tik tok. Inoltre sarà in Piazza sant’Agata Il Boss del Freestyle, il più amato in Italia per il palleggio acrobatico, che si esibirà in un momento che si preannuncia di grande spettacolo. Le cantanti Valentina Tioli e Felicity Lucchesi, vincitrici di numerosi contest nazionali si esibiranno dal vivo in Piazza, sottolineando la collaborazione tra Play2Give, Nazionale Cantanti e Prime Time Promotions, realtà che organizza grandi eventi musicali televisivi da oltre 30 anni. In piazza Sant'Agata non ci saranno solo talent ma i protagonisti diretti di una comunità che si dedica ogni giorno alla solidarietà: Pierpaolo Pretelli, Moreno, JPata, Paolo Vallesi, Barbara Francesca Ovieni, Il Boss del Freestyle, Moreno Conficconi sono solo alcuni simboli in campo e fuori di un'amicizia che in pubblico diventa festa. Il biliardino solidale è uno show in cui tutta l'euforia dei talent della Play2give e Nazionale Italiana Cantanti coinvolgerà il pubblico in un'autentica festa in cui tutti si sentiranno protagonisti attivi giocando, donando, vivendo la solidarietà per quello che dovrebbe essere sempre: donare con il sorriso. Il pubblico potrà presentarsi liberamente in Piazza Sant’Agata e giocare, a seconda della disponibilità dei calcetti messi a disposizione da GIVOVA, misurandosi in sfide libere, sfidando i numerosi personaggi, artisti, musicisti cantanti ed influencer attesi a San Marino oppure partecipando ad un torneo organizzato e coordinato dalla Lega Italiana Calcio Balilla (presente a San Marino con alcuni dei suoi protagonisti e campioni) che decreterà i vincitori della giornata e che si svolgerà tra le ore 14 e le 16. Media partner dell’evento è Radio Bruno che sarà anche presente in Piazza con animazioni e la giornata sarà condotta da Gigi Zini, giornalista e conduttore da sempre legato alla Nazionale Cantanti. Al termine della giornata Play2Give e Nazionale Cantanti consegneranno, un assegno di € 5.000 alla Fondazione Centro Anch’io a sostegno del progetto “Chiavi di Casa” "Con entusiasmo portiamo avanti il “Calcetto balilla solidale”, che, dopo il grande successo ottenuto durante il Festival di Sanremo 2023, torna nella giornata del 23 aprile a San Marino a sottolineare i valori fondanti delle nostre Associazioni ovvero il dedicare un po’ del proprio tempo per gli altri a sostegno delle numerose realtà che ogni giorno rendono migliore il Mondo e sostengono chi ne ha più bisogno” - dichiarano Enrico Garnero Presidente Play2Give e Gian Luca Pecchini Dg Nazionale Cantanti -. «Ringraziamo la Repubblica di San Marino che, con il brand Visit San Marino è partner del progetto e ci ospita nella meravigliosa Piazza Sant’Agata e naturalmente il nostro sponsor tecnico Givova perché senza la loro sensibilità non avremmo potuto realizzare questo evento di solidarietà». "Givova è orgogliosa di sostenere nello splendido scenario della Repubblica di San Marino. un evento importante e significativo come "Giocare per donare", lanciato con successo al Festival di Sanremo 2023. Da sempre il nostro brand, particolarmente attento e vicino al sociale, supporta iniziative benefiche con impegno e professionalità. La solidarietà, coniugata allo sport, è infatti uno dei punti fondanti dell'azienda e i numerosi eventi con la NIC e Play2Give ne sono una chiara testimonianza. Desideriamo pertanto ringraziare Il Direttore generale della NIC Gianluca Pecchini e il Presidente Play2Give Enrico Garnero, con i quali condividiamo la forza delle idee e il potere di rendere ogni evento un'occasione speciale per donare e condividere i valori fondamentali nello sport e nella vita.” Dichiarano il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora e l'Amministratore Giuseppina Lodovico "Siamo lieti di ospitare a San Marino Play2Give e la Nazionale Italiana Cantanti e di sostenere i loro progetti solidali. Il rapporto con queste prestigiose organizzazione è consolidato e dopo aver collaborato insieme durante il Festival di Sanremo ora proseguiamo con questo evento sul territorio". Dichiara il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati

c.s. Associazione PLAY2GIVE

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: