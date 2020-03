Associazione polistportiva Vita Sana: donazione alla Protezione Civile di San Marino

Il direttivo dell'Associazione polisportiva Vita Sana ha incaricato il sottoscritto Sergio Massari, tesoriere di tale associazione, ad effettuare la donazione di euro 2000,00, dal proprio bilancio, alla Protezione Civile di San Marino, per contribuire a sostenere l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. L'associazione organizza corsi di ginnastica dolce nel territorio e precisamente a Serravalle, Murata, Gualdicciolo e Chiesanuova, con l'intento di contribuire al mantenere, per quanto possibile, in salute i suoi partecipanti. Mediamente la somma dei partecipanti nelle 4 palestre si aggira attorno alle 150-200 persone, la maggior parte donne, per la durata di 7 mesi all'anno. Il bilancio dal quale proviene la donazione è costituito dalle quote versate dai partecipanti, tolte le spese di gestione Il direttivo e gli organizzatori, tranne le spese sostenute, vi patecipano come volontari. L'Associazione vanta un'attività trentennale ed è stata costituita dalle federazioni pensionati FPNS e FUPS della C.S.U.

Comunicato stampa

