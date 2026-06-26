Associazione Portofranco San Marino: una festa di volontari, genitori e ragazzi per un anno vissuto nel segno della gratuità Il dono di sé rivela la vera natura della persona

Associazione Portofranco San Marino: una festa di volontari, genitori e ragazzi per un anno vissuto nel segno della gratuità.

di festa l’anno sociale 2025-2026 (ma la porta rimane sempre aperta anche nei mesi estivi) nella magnifica cornice agreste del colle di Santa Cristina, nel piazzale adiacente l’antica Pieve medievale dedicata alla Santa Martire di Bolsena. L’evento, che ha visto la partecipazione numerosa dei volontari, delle famiglie e dei ragazzi, si è aperto con un momento di incontro-assemblea nel corso del quale la Presidente Prof. Ylenia Riccardi ha tratteggiato brevemente il percorso di un anno sociale davvero ricco ed entusiasmante. L’attività promossa da Portofranco San Marino è stata punteggiata da momenti pubblici di riflessione, come, tra gli altri, l’incontro con il Prof. Domenico Tallarico (6 ottobre 2025, Adolescenza: quale sfida?) e la testimonianza del Prof. Matteo Severgnini (8 febbraio 2026, Il ruolo della libertà nel rapporto fra genitori e figli), periodiche assemblee di confronto fra i volontari, quattro incontri strutturati di formazione per i volontari dipanatisi fra i mesi di febbraio e maggio. Riferendosi al proprium dell’Associazione (l’aiuto gratuito allo studio per studenti in difficoltà), la Presidente ha snocciolato una serie di dati: 86 ragazzi seguiti con incontri individuali almeno settimanali (n. 16 della Scuola Elementare, n. 30 della Scuola Media e n. 40 delle Scuole Superiori). Nel complesso sono stati 80 i volontari impegnati gratuitamente (n. 47 fra insegnanti in servizio e insegnanti pensionati, n. 20 i giovani che hanno partecipato al programma “Peer education” – giovani che si affiancano ad altri giovani per l’aiuto allo studio, n. 16 volontari che si sono offerti per il trasporto - servizio offerto gratuitamente in modo speciale ai più piccoli e non solo -, n. 3 volontari per la segreteria). Ma, ben oltre i numeri, pur significativi, il contenuto dell’esperienza è stato sintetizzato nel titolo della festa: Il dono di sé rivela la vera natura della persona, esplicitato dalle testimonianze rese da una mamma e da due insegnanti. Sono seguiti i ringraziamenti: agli enti pubblici, come la Giunta di Castello di Domagnano che da diversi anni mette a disposizione i locali di casa Terenzi e la Giunta di Castello di Borgo Maggiore che ha offerto ospitalità nei propri locali al gruppo dei bambini di Scuola Elementare; poi un grazie sincero agli enti e ai privati che hanno sostenuto l’attività di Portofranco con il proprio contributo economico. Un altro grazie è andato al Vescovo di San Marino-Montefeltro per la sua vicinanza e per il saluto che ha voluto portare di persona. Infine: sentimenti di gratitudine reciproca sui volti di tutti i convenuti, con un grazie particolare ai volontari che hanno provveduto alla preparazione della cena, nella consapevolezza che quando una persona dona un pezzetto di sé nel fare una cosa buona per gli altri è più felice.

c.s. Associazione Portofranco San Marino

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