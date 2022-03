Associazione Radioamatori di San Marino: CQ WPX Contest

Il 26 e il 27 Marzo 2022, per 48 ore, l’Associazione Radioamatori di San Marino, nominativo si stazione T70A (TANGO SEVEN ZERO ALFA), sarà operativa per la competizione radiantistica: CQ WPX Contest. Il CQ WPX Contest è la competizione radioamatoriale più prestigiosa al mondo, che raduna migliaia e migliaia di radioamatori impegnati ad effettuare collegamenti radio con altri operatori di da tutto il mondo.

La manifestazione è organizzata dalla rivista americana “CQ Magazine”, un mensile dedicato ai radio appassionati che viene pubblicato ininterrottamente dal gennaio del 1945. Sin dalla sua fondazione, l’Associazione Radioamatori di San Marino si è sempre distinta durante queste competizioni, spesso raggiungendo anche ottimi risultati, diverse vittorie in passato, 2° posto europeo e il 5° mondiale nel 2010. Come racconta il Presidente dell’ARRSM, Matteo Napolitano: “L’importanza di questa competizione mondiale è molto sentito all’interno dell’Associazione, la preparazione dell’evento ci ha spinto a lavorare giorno e notte per ripristinare almeno una sala radio con cui partecipare e rappresentare San Marino in questa importante competizione.

Una gara così prestigiosa è una vetrina molto importante per San Marino a livello internazionale soprattutto, speriamo, attraverso il risultato finale. Personalmente sono davvero felice di tornare a sentire la nostra Repubblica nuovamente on air”. Per la prima volta sarà possibile seguire in diretta la gara attraverso la piattaforma YouTube, sabato 25 e domenica 26 Marzo, tutto questo per dare l’opportunità a chiunque di vedere e sentire come viene svolta questa attività.

La diretta grazie alla collaborazione con San Marino RTV sarà trasmessa al seguente Link: http://www.arrsm.org/live

Comunicato stampa

Associazione Radioamatori di San Marino