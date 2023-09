Associazione Rinascita Culturale: alla scoperta delle nostre radici

L’Associazione Rinascita Culturale in collaborazione con la SUMS e con il patrocinio della Segreteria della Cultura, è lieta di presentare l’evento “CACCIA AL TESORO CULTURALE DI SAN MARINO”, che si terrà domenica 17 settembre dalle ore 14.30. I partecipanti attraverso delle prove e degli indizi, avranno la possibilità di imparare delle pillole di storia sammarinese. La premiazione sarà alle ore 18.30 presso il bar BACCANERA (Via della Fratta n.6), dove ci sarà l’occasione di parlare di curiosità sammarinesi, ascoltare musica e fare un aperitivo al tramonto, anche per chi non ha partecipato alla gioco della Caccia al Tesoro. Noi di Rinascita Culturale siamo fieri di presentare questa iniziativa che promuove la storia e le curiosità della nostra Repubblica. In pochi giorni l’evento è andato sold out, registrando circa 70 partecipanti. Questo dimostra quanto gli eventi culturali debbano essere valorizzati all’interno del panorama sammarinese, in quanto la storia della nostra Repubblica è unica e una delle più affascinanti al mondo.

cs Il team di Rinascita Culturale

