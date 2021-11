Associazione Salute Attiva e Libertà per San Marino: Manifestazione #adessobasta

In concomitanza con la ratifica in Consiglio Grande e Generale del DECRETO – LEGGE 11 novembre 2021 n.188, l’Associazione Salute Attiva e il Gruppo Libertà per San Marino organizzano per Lunedi 22 novembre p.v. dalle ore 18 un sit-in di protesta in piazza della Libertà a San Marino.

Da ormai 20 mesi stiamo vivendo una situazione che vede le libertà fondamentali limitate per colpa di un’emergenza sanitaria che appare sempre più senza fine e non ci lascia, se non alcuni mesi di respiro durante l’estate. La crisi economica e politica che ne è seguita non lasciano intravedere margini di miglioramento.

Le promesse di libertà legate soprattutto alla campagna vaccinale hanno deluso tutte le aspettative. Dopo l’illusione della “decisiva” doppia dose, ora ne viene richiesta una terza, il cosiddetto booster, perché così ha deciso Roma, senza il minimo supporto di dati scientifici. Quello che di concreto ha realizzato la campagna vaccinale è piuttosto una profonda spaccatura nel Paese e negli animi, con l’evidente discriminazione delle persone che hanno scelto di non vaccinarsi.

La sanità pubblica, a causa anche della sospensione di circa 40 sanitari,per i quali chiediamo l’immediato reintegro, è allo sfascio; la medicina territoriale, vera arma risolutiva di questa epidemia, è praticamente inesistente. Il decreto in oggetto pensa di sanare questa situazione arruolando personale straniero, con tanto di residenza e lavoro a tempo indeterminato.

In maniera subdola e strisciante si è iniziato ad introdurre anche a San marino l’incostituzionale Green Pass, sotto la dicitura DCC (Digital Covid Certificate) che altro non è che un lasciapassare inutile e pericoloso, come dimostra l’alto numero di contagiati, nonché di ricoverati (ed anche qualche deceduto purtroppo) tra le persone già vaccinate con doppia dose.

Sicuramente a breve partirà anche a San Marino la “sperimentazione” sui bambini – già ampiamente ed ingiustamente vessati - con l’arrivo del vaccino anticovid per gli under 12. Mai vi fu cosa più inutile e pericolosa. Con questo rischiamo davvero di mettere a repentaglio la salute di un’intera generazione, in modo tale che invece di evolverci verso una cultura del vivere in maniera sana, dovremo occuparci di miocarditi ed altri malanni già dalla prima infanzia, come se le malattie cardiovascolari non fossero già la prima causa di morte a San Marino con oltre il 35% di decessi sul totale.

Del resto non ci si è fatti scrupolo nemmeno di rendere il più possibile complicato per una parte consistente della popolazione l’accesso alle attività sportive, ennesima dimostrazione che la salute dei cittadini è l’ultimo degli obiettivi.

Abbiamo sopportato, abbiamo atteso e pazientato, sollevando domande e tentando altresì di dare un contributo attraverso una corretta e più approfondita informazione.

A tutto questo intendiamo ora dire basta, chiedendo la fine di uno stato di emergenza non più attuale, l’accesso per chi si ammala ad un’assistenza adeguata e alle ormai note terapie domiciliari precoci, una politica seria e rispettosa dei diritti, l’uguaglianza tra i cittadini ed il ripristino delle libertà fondamentali.













Comunicato stampa

Salute Attiva

Libertà per San Marino