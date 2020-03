Associazione Sammarinese dei Diabetici Vivere meglio: insieme nell’emergenza

Il CDA di Vivere meglio: Cinzia Barilari, Marina Berti, Lorena Forcellini, Emanuela Santi, Gianguido Sarasini, Massimiliano Selva, Rossella Selva, Simone Taddei, Anna Rita Tontini, Riccardo Venturini, Associazione Sammarinese dei diabetici ha deliberato in rete la destinazione della somma di 5.000 euro a favore di Protezione Civile San Marino per affrontare la situazione in essere. Il gesto concreto, sabato 14 marzo 2020 alle ore 10:00 al Centro Uffici con il Segretario Roberto Ciavatta e il Direttore Fabio Berardi, intende confermare, nella gravità del momento, la massima adesione e partecipazione di Vivere meglio, come di altre associazioni di volontariato, per affrontare insieme con San Marino un percorso di partecipazione e di prospettiva.



Comunicato stampa

Vivere meglio