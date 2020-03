Associazione sammarinese donne operate al seno dona 5mila euro

Il nostro Sistema Sanitario, che in queste ore sta rispondendo all'emergenza COVID-19 con dedizione assoluta e assoluto eroismo, merita gratitudine e sostegno da ognuno di noi. Per questo motivo ASDOS (Associazione sammarinese donne operate al seno) risponde all'iniziativa di raccolta fondi con la donazione di € 5.000 finalizzata all'acquisto di quanto necessario a sostenere la nostra struttura ospedaliera, in particolare all'acquisto di materiale e strumenti urgenti per le pratiche messe in campo per il contrasto a questa grande emergenza. ASDOS, consapevole del coraggio e della resilienza con cui l'emergenza sanitaria viene affrontata nel nostro Paese, vuole altresì far sentire la propria vicinanza a medici, infermieri, a tutto il personale sanitario, alla protezione civile e alle forze che garantiscono l'ordine pubblico. Ce la faremo!



