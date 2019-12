Associazione sammarinese farmacisti: 10 dicembre incontro di formazione

Con l’entrata in vigore della Legge 139/2018, del conseguente Decreto Delegato (n.53/2019) e del successivo regolamento, è divenuta obbligatoria la formazione continua in Sanità anche per la figura professionale del Farmacista che operi all’interno del Territorio della Repubblica di San Marino. L’associazione Sammarinese Farmacisti ha quindi indetto un incontro aperto a tutti gli interessati, che si terrà il 10 dicembre 2019 alle ore 20.30 nella sala “Il Monte” (piano quinto, palazzina uffici) dell’Ospedale di Stato. Durante l’incontro saranno illustrati i contenuti della legge nonché le modalità di conseguimento degli ECM previsti. Tra i relatori presenti anche l’esperto legale dell’Authority Sanitaria, che si ringrazia per la collaborazione. L’incontro è rivolto a tutti i farmacisti operanti in territorio, sia in servizio presso le strutture pubbliche, sia nelle realtà private.

Il Presidente Dott.ssa Norma Renzi



