Associazione Sammarinese Farmacisti: non veniamo meno a garantire cure a tutti i cittadini

L’Associazione Sammarinese Farmacisti, si unisce al cordoglio manifestato dai colleghi Italiani in occasione della morte di un Farmacista a seguito dell’ infezione da Covid19 in Valle d’Aosta. Sono sempre più gli operatori sanitari colpiti dal coronavirus, tra medici, infermieri, operatori dell’ emergenza ed anche farmacisti. Come ha giustamente riportato il presidente della federazione degli ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli: "questo evento dimostra come i farmacisti sappiano esprimere nella pratica quotidiana, in qualsiasi circostanza, sul territorio e in ospedale, i valori di professionalità e di vicinanza ai più fragili.”

In questo drammatico momento, l’Associazione Farmacisti Sammarinese desidera rassicurare la popolazione che la figura del Farmacista operante sul territorio e a livello ospedaliero non verrà meno rispetto alle proprie mansioni di operatore sanitario in prima linea con le altre figure professionali del mondo della sanità, affinchè siano garantite le cure di tutti i cittadini in particolar modo di quelli più fragili.

Norma Renzi

Presidente Associazione Sammarinese farmacisti