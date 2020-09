Associazione Sammarinese Patologie Invecchiamento Cerebrale sulla giornata mondiale dell'Azheimer

L’ASSPIC, Associazione Sammarinese per il Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale, è un’associazione non profit di pazienti e familiari. Costituitasi a San Marino il 25 ottobre 2016, è rivolta a tutte le persone affette da disturbi cognitivi con patogenesi neuro‐degenerativa e alle loro famiglie. L’associazione collabora con il Servizio di Neurologia e con l’assistenza del proprio Comitato Scientifico adotta iniziative per sostenere i familiari attuando direttamente da due anni anche un progetto dedicato alla prevenzione ed incontri periodici per gli assistiti e i familiari che fanno fronte al difficile compito di occuparsi (caregiver familiare) di queste situazioni. Il 21 settembre è la giornata mondiale dell’Azheimer e l’Associazione ritiene che sarebbe molto utile approfittare della celebrazione per richiamare l’attenzione della gente sui problemi di questa grave patologia. Ritiene quindi importante che RTV abbia messo a disposizione spazi nei suoi programmi e notiziari per trattare questo tema. Il programma dettagliato verrà annunciato direttamente dall’Ente e anche dall’associazione con i mezzi che ha a disposizione.