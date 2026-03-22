Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla: "un polo delle associazioni sanitarie per San Marino"

Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla: "un polo delle associazioni sanitarie per San Marino".

Il Polo delle Associazioni Sanitarie, su proposta dell’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla, invita la cittadinanza a sostenere e firmare l’Istanza d’Arengo dal titolo: “Modifiche all’art. 12 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, per il coordinamento delle scadenze della patente di guida in caso di patologie o minorazioni”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di introdurre maggiore equità e semplificazione normativa. In particolare, si propone che le persone soggette a scadenze più restrittive della patente di guida, a causa di patologie o minorazioni, non siano ulteriormente vincolate anche ai limiti previsti dall’età anagrafica. Il testo completo dell’Istanza d’Arengo è disponibile sulla pagina Facebook dell’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla La proposta mira quindi a evitare una doppia penalizzazione, favorendo un sistema più coerente e attento alle reali condizioni dei cittadini interessati. Chi desidera aderire all’Istanza può firmare presso la sede dell’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla, in via del Serrone 107 a Murata (di fronte al Bar Tabarrini), nel pomeriggio di venerdì 27 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Il Polo delle Associazioni Sanitarie confida nella partecipazione e nel sostegno della cittadinanza a questa iniziativa di civiltà e tutela dei diritti.



c.s. Associazione Sclerosi Multipla



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